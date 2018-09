Конкурс за фамелиї у Войводини

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц розписал конкурс за додзельованє безповратних средствох за ришованє квартельних питаньох фамелийом у Войводини, у котрих ше од 1. януара того року народзело треце або штварте дзецко.

Конкуровац можу малженски и нєвинчани пари, а найвекша сума котру годни достац за купованє нєрухомосци або за адаптацию и реконструкцию иснуюцей хижи або квартеля будзе милион и 200 тисячи динари.

Слово о ище єдней пронаталитетней мири Покраїнскей влади за котру обезпечени 63 милиони динари. Конкурс отворени ище 45 днї, а вецей информациї о потребней документациї мож найсц на сайту ресорного секретарияту.

