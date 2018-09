У Кули буду „Днї традициї”

КУЛА – У рамикох интереґ ИПА проєкту „Стари звикнуца у новим облєчиву”, котри облапя и манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, нєшка буду отримани єденасти по шоре „Днї традициї” Мадярского културного центру „Непкер” у Кули.

Дзекуюци прейґгранїчному сотруднїцтву и средством зоз Европскей униї у програми тей манифестациї будзе богата културна часц, дзе наступя фолклораше, як домашнї, так и госци з иножемства.

Попри тим, будзе отримане и змаганє у вареню овчого паприґашу, за котри орґанизатор обезпечи месо, а после ше го будзе предавац нащивительом. Будзе и спортска часц, понеже Турнир у малим фодбалу почнє од 13,15 годзин.

Манифестация будзе отримана на кулским стадиону „Ґедер”, варенє паприґашу почнє на 13 годзин, а културна програма од 16,30 годзин. Вечар од 19 предвидзене друженє з музику, а од 22 годзин будзе концерт мадярскей шпивачки Хени Дер.

Предлужуюци проєкт, после манифестациї у Кули, будзе отримани Фестивал паприґи у Калочи, а зоз проєктом предвидзене орґанизовац два роботнї, по єдну у Мадярскей и Сербиї, потим студентски камп, як и весланє на кануох зоз Калочи до Кули.

Конференция отвераня проєкту була 20. авґуста у Калочи, а закончуюца будзе у Кули, дзе будзе представена и кнїжка котра облапи цалосни проєкт котри наменєни насампредз нєпрофитним орґанизацийом. Зоз проєктом предвидзена його реализация у интервалу од 16 мешацох.

