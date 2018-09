Школяром у Керестуре почина настава

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка перши дзень у новим школским 2017/18. року и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Основна школа того року будзе мац 246, а Штредня 236 школярох док 51 школяр будзе змесцени у доме школярох.

До найновшого школского будинку на 8 годзин рано треба же би пришли школяре трецей и штвартей класи Основней школи и штредньошколци дзе директорка Хелена Пашо Павлович привита штредньошколцох першей класи руского и сербского оддзелєня Ґимназиї, як и школярох туристично-готелиєрского напряму.

До школского будинку Замок буду ходзиц школяре першей и другей класи Основней школи дзе маю присц тиж на 8 годзин, а першокласнїкох тиж привита директорка Школи. Школяре висших класох Основней школи першого дня до найновшого будинку школи маю присц на 12 годзин, а достаню и розпорядох годзинох.

