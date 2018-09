ДЮРДЬОВ – Упис до першей класи основней школи у новим 2018/19. школским року урядово закончени, а до Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове уписани 48 школяре. Медзи нїма анї єден школяр нє уписани до оддзелєня на руским язику.

У спомнутей ОШ єст руски оддзелєня у трецей, шестей, седмей и осмей класи, а першираз, нє иснує пията класа руского оддзелєня. Руски язик ше и надалєй будзе виучовац при наставнїци руского язика Мариї Самарджич.

