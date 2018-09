Нєшка перши наставни дзень у школским 2018/19. року

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци Михаль Нїлаш,у складзе зоз законом, принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи зоз шедзиском на териториї АП Войводини за школски 2018/19. рок.

Школски рок почина нєшка, а перше полрочє будзе тирвац по пияток, 21. децембра. Друге полрочє почнє на вовторок, 15. януара 2019. року.

Школяре буду мац и ярнї розпуст, од 19. априла по 2. май, алє буду мац и три роботни соботи – 7. новембра, 19. януара и 4. мая. Школски 2018/19. рок за основношколцох ше закончи 14. юния 2019. року.

Маломатуранти свойо осемрочне школованє законча 31. мая, а од 17-19. юний буду покладац закончуюци испити.

Штредньошколцом, котри того школского року закончую штварту класу ґимназийох, школски рок готови 24. мая, школяром тророчних и штиророчних фахових школох 31. мая, а гевтим другим штредньошколцом 21. юния.

Покраїнски секретар Михаль Нїлаш повинчовал шицким школярох, алє и наставному кадру, успишни нє лєм початок, алє цали школски 2018/19. рок.

