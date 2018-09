ДЮРДЬОВ – И у Предшколскей установи (ПУ) „Дюрдєвак” у Дюрдьове почина нови школски 2018/19. рок.

У пририхтуюцей мишаней ґрупи єст седмеро дзеци, котри кандидати за першу класу Основней школи „Йован Йованович Змай” у 2019/20. школским року. Медзитим, у ґрупи младших дзецох єст лєм штверо, а вони першу класу упишу аж у 2020/21. школским року.

Приєм дзецох до ПУ „Дюрдєвак” будзе нєшка на 11 годзин.

