Од нєшка по 14. септембер тирва други уписни рок

НОВИ САД – Други уписни рок на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе почал нєшка, 3. септембра, а будзе тирвац по 14. септембер за школски 2018/19. рок.

На Оддзелєню єст ище места за трох студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно дзешец на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 65 000 динари, а за студентох з иножемства 2 000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и других важних информацийох.

