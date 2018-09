Ище єдна успишна лєтня журка

ДЮРДЬОВ – Пияток, 31. авґуста, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченкоˮ у Дюрдьове отримана лєтня журка „Aloha summer”. На журки було коло двасто трицец особи преважно з Дюрдьова, алє и з Нового Саду, Коцура и других местох.

Орґанизовала ю треца ґенерация младих з дюрдьовского Дружтва котри порушали активносци наших младих у тим месце.

– Превжали зме шицки потребни безпечносни мири и намагали зме ше же би нащивителє були задовольни з цалим амбиєнтом на журки. Шицки задовольни прето же зме ю ознова орґанизовали после двох рокох паузи. Задовольни сом зоз шицким и наздавам ше же нам ше витвори орґанизовац ю и нарок – гварел Алексей Кухар, єден з активнєйших младих орґанизаторох.

На журки музику пущали двоме ди-джейове, просториї у Дружтве бул прикрашени з рижнима цифрованима прикрасками и надом, бул и коктел-майстор, а пице ше куповало з бонами.

