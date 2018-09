Отворена вистава старих предметох у Виславскових

ДЮРДЬОВ – Вчера, 2. септембра, у обисцу Леони и Боґдана Виславскових у Дюрдьове, отворена етно хижа и вистава старих предметох, преважно руских, од фамелиї Уйфалуши з Нового Саду, Леонових родичох и фамелиї Виславски з Дюрдьова, Боґданових родичох. Свойо предмети за виставу подаровали и велї валалчанє.

Виставу отворела и госцох привитала Леона Виславски, предсидателька валалского Здруженя женох „Олория” з чиїма членїцами у єй обисцу ушорени два просториї у котрих виложени стари предмети, од ремеселнїцких по гевти котри ше хасновало у каждодньовим живоце – мебель, засцелєна посцель, колїска, руске народне облєчиво за жени и дзеци, стари фотоґрафиї, образи, молитвенїки, а векшина експонатох ма коло сто роки.

По урядовим отвераню жени зоз спомнутого Здруженя госцох послужели зоз домашнїм стародавним слани и сладким печивом, а заграл и оркестер „Стари Вербас” котри виведли велї народни руски шпиванки.

Виставу, на чиїм отвераню були вецей здруженя и поєдинци з валалу, општинских и других местох, годни нащивиц шицки заинтересовани, алє ше пред тим треба наявиц домашнїм.

(Опатрене 36 раз, нєшка 36)