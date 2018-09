У „Бамбию” перши дзень оводи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколска установа „Бамби” и єй дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре з отриманима родительскима схадзками закончела пририхтованя за нови школски 2018/19. рок.

Дзецом нєшка перши дзень у новим школским року, як и двом ґрупом предшколских дзецох хтори спадаю до полудньового пребуваня.

Тото дзеци и їх родичи буду прияти у „Цицибану” нєшка на 10 годзин, а як дознаваме од виховательки Емилиї Костич, того року по Пририхтуюцей школскей програми” буду ходзиц вєдно 35 дзеци и 18-ецеро младши, а буду подзелєни до двох воспитних ґрупох хторим вихователька попри Костичовей и Оленка Русковски.

