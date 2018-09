Оркестер з Вербасу найлєпши по смаку публики

ШИД – По смаку публики, оркестер КПД „Карпати” з Вербасу, найлєпши на 11. Фестивалє народних тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” хтори всоботу, 1. септембра, отримани у Шидзе.

По оцени фахового жирия, у катеґориї „Мали оркестер” награду достали члени оркестра Руского културного центру Нови Сад, у катеґориї „Вельки оркестер” награда припадла Дому култури зоз Руского Керестура. На соботовим Фестивалу награда за интерпретацию припадла КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Оркестри, як награди хтори ноша мено Еуґена Сабола Ґени, дакедишнього професора и културного дїяча зоз Шиду, достали малюнки репродукциї познатого маляра Сави Шумановича

На Фестивалу ше змагали вкупно пейц оркестри, а окрем спомнутих, представел ше и оркестер домашнього КПД „Дюра Киш” зоз Шиду.

Спред локалней самоуправи учашнїкох и публику привитал Ромко Папуґа, началнїк Општинскей управи, а Фестивал урядово отворел Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

У ревиялней часци, покля ше здавало гласи публики и жирия, наступело словацке КУД „ Єднота” зоз Шиду.

Пре нєвигодну хвилю Фестивал отримани у сали Културно-образовного центра, а пред тим у Лєтнєй владическей резиденциї отворена вистава малюнкох Андєлки Античевич зоз Беркасова.

Вецей фотоґрафиї зоз Фестивала мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 81 раз, нєшка 85)