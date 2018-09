Привитани першокласнїки Основней и Штреднєй школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, у новим 2018/19. школским року до Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, почали ходзиц вєдно 482-йо школяре. Директорка Хелена Пашо Павлович окреме привитала першокласнїкох Основней и Штреднєй школи.

У новим школским будинку успишне школованє у тей Школи Пашо Павловичова пожадала 54-ом школяром штредньошколцом, од котрих 10-еро у оддзелєню Ґимназиї з руским наставним язиком, 20-еро зоз сербским и 24-им школяром туристично-готелиєрского напряму.

Директорка потим у школским будинку Замок привитала и малих першокласнїкох и їх родичох, як и їх учителька Нада Колошняї. Специфичносц того року же єст лєм єдно оддзелєнє першей класи зоз 21-им школяром, цо першираз було и пред штирома роками.

