Висока побида „Русина” на домашнїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор – Бачка Паланка, внєдзелю, 2. септембра, ФК „Русин” на домашнїм терену бавел процив екипи ФК „Липар” и з одличним, алє и нєровноправним бависком, победзел з високим резултатом 5:0 (1:0).

На стадионє на Ярашу було коло 300 патрачох, а ґоли за „Русин” посцигли: Дюканович 2, Кочиш Стефан, Маркович, Чизмар.

„Русин” наступел у составе: Надь Михайло, Ланчужанин, Надь Боян, Веселинович, Катона, Орос, Маркович, Голик, Дюканович, Чизмар и Кочиш Стефан.

Бавяче хтори пришли до составу „Русина” то Маркович, Надь Боян, Веселинович, Шарац, Ланчужанин. Векшина уж бавели за „Русин” окрем Марковича и Веселиновича. Екипу напущели браца Янїч, ґолман Живко, и Барна, а бавиц престал пре роботни обовязки Павлович.

На нєдзелю, 9. септембра, „Русин” госцує у Параґох процив екипи „Будучносци”, а змаганє почнє на 16 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)