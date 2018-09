КОЦУР – Вчера, 3. септембра, почал нови школски рок за предшколцох у Предшколскей установи „Герлїчка” у Коцуре.

Того року до рускей Предшколскей пририхтуюцей ґрупи ше уписали седмеро дзеци котри нарок треба же би почали ходзиц до школи.

Руска предшколска ґрупа на початку рока у составе руско-сербскей мишаней пририхтуюцей ґрупи при вихователькох Марики Мезеї и Ксениї Уйфалуши, понеже їх вихователька Серафина Яґлица на хорованю.

