Седмеро першокласнїки у руским оддзелєню

КОЦУР – Вчера, 3. септембра, и школяром коцурскей Основней школи „Братство єдинство” почал нови школски рок, а до першей класи рушели вкупно 44 школяре.

Наставу на руским язику буду слухац седмеро першокласнїки, три дзивчата и штирме хлапци, котрих будзе учиц учителька Валерия Папуґа. Школярох у сербских оддзелєньох буду учиц учительки Дюрдїца Полдруги и Єлена Русковски.

Шицких школярох на уходзе до школи привитала директорка Славица Байор и пожадала им вельо щесца и успиху у тим школским року, потим школяре вошли до школи, а учительки преволовали першокласнїкох хторих аж по школски лавки припровадзели родичи.

Од того року приход школярох до школи провадзела школска патрола котра спомалшовала транспорт и спозорйовала вожачох же би примерковали на школярох.

