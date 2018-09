Збера ше школски прибор, будзе Слово живота

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас и того року орґанизовал Акцию помоци збераня школского прибору за дзеци зоз фамелийох у потреби. За младих на соботу будзе стретнуце Слово живота.

У традицийней акциї парохиянє ище вще можу помогнуц зоз своїм пенєжним прилогом, або подаровац школски прибор, а шицко мож придац лєбо волонтером Каритасу вовторок вечар, лєбо кажде дополадня у парохийним уряду.

Парохийни Каритас почина и зоз мешачнима стретнуцами за младих – Слово живота. То стретнуца на хторих ше преанализує єдно виреченє зоз Євангелиї по хторим ше пробує жиц у конкретним живоце.

Тераз то виреченє „Зоз полну чесноту примце усадзене слово хторе ма моц спашиц вашу душу” (Як 1,21). Стретнуце на хторе поволани млади од 14 по 30 роки, будзе 8. септембра на 19,30 годзин, у просторийох Каритасу, а госц на нїм будзе Владимир Малацко зоз Кули.

