У дзецинскей заградки привитани предшколски дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули, вчера почал нови школски рок за вкупно коло 140-еро дзеци од двох по седем роки, а од того 35 буду ходзиц по Пририхтуюцей предшколскей програми. Лїстина чеканя хтора була после упису ше помали зменшує, бо ше дзепоєдни младши дзеци виписую, а їх места пополнюю дзеци з лїстини.

Предшколски дзеци векшином змесцени у цалодньовим пребуваню дзецинскей заградки, а за 10-ерих и їх родичох, хтори лєм пол дня буду пребувац у оводи, вчера вихователька Емилия Костич пририхтала приєм и упознала їх зоз шицким цо их чека у тей установи.

Друге оддзелєнє предшколских дзецох водзи вихователька Оленка Русковски, а главна вихователька того року у „Цицибану” будзе Ксения Вучкович.

