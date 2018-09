Нєшка розгварка за роботу у кулским погону „Фиорано”

КУЛА – Нєшка на 10 годзин у просторийох кулскей филияли Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) будзе орґанизована розгварка зоз нєзанятима котри заинтересовани за роботу у кулским погону фабрики „Фиорано”, чийо отверанє наявене за октобер.

Компания „Фиорано” уж ма отворени погон продукциї у Зомборе, дзе єст тиж занятих зоз кулскей општини, а тераз поволує шицких заинтересованих же би пришли поднєсц прияву за роботу.

Спомнута компания ше занїма зоз продукцию и тарґовину текстилних материялох и продуктох, а отверанє кулского погону першобутно було наявйоване за други триместер того року.

