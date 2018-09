Найшветочнєйше на початку школского року у Моловину

ШИД – Першого дня нового школского 2018/19. року у шидскей општини було найшветочнєйше у Моловину, дзе отворени подполно обновени будинок Основней школи „Сримски фронт” у тим фрушкогорским валалє.

Будинок шветочно отворели Зоран Дьордєвич, министер за роботу, занятосц, социялни и борецки питаня у Влади Републики Сербиї и Арне Санес Бйорнстад, амбасадор Кральовини Норвежскей у Сербиї.

Норвежска прейґ проєкта Ґрупи 484 уложела 11,5 милиони динари до обнови школи и єй нукашнього опреманя.

Школяре зоз спомнутей школи, як и зоз Бикичу, Соту и школяре миґранти зоз Прилапююцого центра „Принциповец“, виведли кратшу програму, рецитовали, шпивали и танцовали.

До моловинскей школи почали ходзиц дзевецеро школяре од хторих тройо першокласнїки, а до дзецинскей заградки лєм двойо дзеци.

На подручу општини Шид єст 277 першокласнїкох, а представнїки локалней самоуправи нащивели їх матични школи и принєсли им дарунки.

