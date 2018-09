Приєм першокласнїкох и дзецох до предшколскей установи

ДЮPДЬОВ – У Предшколскей установи„Дюрдєвак” у Дюрдьове вчера привитани 85-еро дзеци до штирох ґрупох, 63-йо до трох ґрупох предшколского возросту и 22-йо пейцрочни дзеци, тиж до полудньового пребуваня.

Дзеци и родичох привитали Светлана Бошков, директорка ПУ „Дзецинство” котрей припада ПУ „Дюрдєвак” и Даница Андрич, главна воспитачка у дюрдьовскей ПУ. Ґрупу буду водзиц виховательки Весна Ґолуб, Марияна Перович и Марина Сабадош котра воспитачка у мишаней ґрупи у котрей ше учи по руски, а до котрей прияти єденацецеро дзеци. Ґрупу пейцрочних дзецох будзе водзиц вихователька Даница Андрич.

После привиту, з дзецми и родичами виховательки отримали схадзку на котрей им потолковали яки способ роботи тей ґрупи, як и о обавязкох дзецох и родичох.

У Основней школи „Йован Йованович Змай” першокласнїкох привитала Вукица Петрович, директорка Школи, пияток, 31. авґуста. Вчера бул перши наставни дзень 48-им першокласнїком хтори подзелєни до двох сербских оддзелєньох, з котрима буду робиц учительки Емилия Хромиш и Юлкица Лїлянич.

