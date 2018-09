„Гомин Лемковщини” прикрашели и госци зоз Сербиї

ЗИМНА ВОДА (УКРАЇНА) – Штварти Фестивал Лемкох/Русинох „Гомин Лемковщини” отримани 25. и 26. авґуста, у месце Зимна Вода при Львове, у України.

Фестивал орґанизовало Всеукраїнске дружтво „Лемковщина” з Львова, вєдно з Львовску обласну орґанизацию.

У програми Фестивалу участвовац велї ансамбли з України, як и иножемни ґрупи зоз Словацкей и Польскей. Зоз Сербиї ше публики представела солистка Ана Римар Симунович зоз Нового Саду, Петро Закамарок з КУД „Калина” з Индії, як и гумористка Лїля Колбас з Дюрдьова. На Фестивалу була присутна и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, велї представителє державней и духовней власци, як и велї госци зоз иножемства.

Ана Римар Симунович одшпивала у двох блокох руски шпиванки з Войводини, а Петро Закамарок вецей українски народни шпиванки. Програму провадзели вецей тисячи нащивителє.

На Фестивалу були присутни и представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї Тарас Чапко и Петро Закамарок. После програми, госцох зоз Сербиї приял предсидатель места Зимна вода Володимир Гутник.

