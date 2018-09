РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 4. септембра, у Руским Керестуре у своїм 87. року, умарла Ана Рац, вельорочна ґлумица и радио шпивачка.

Народзена є 19. децембра 1931. року у Руским Керестуре, дзе закончела основну школу и нїзшу ґимназию. Потим закончела тарґовинску школу у Кули. Ище як школярка ґимназиї почала шпивац у хору и теди замерковани єй гласовни схопносци и шпивацки талант.

Року 1947. од Петра Ризнича Дядї достала першу театралну улогу у фалаце „Пепелюґа” и од теди ше почала анґажовац у театру. Кед основани Аматерски руски театер „Дядя”, уж була позната як добра ґлумица. Мала за собу вецей як 20 роки ґлумецкого искуства. През вецей мандати була и член управних целох Аматерского руского театру по 1991. рок.

Як 18-рочна дзивка шпивала наживо у директним преносу шветочносци з нагоди початку роботи Радио Нового Саду 1949. року. Познєйше зняла за наш Радио значне число руских народних шпиванкох.

За свою длугорочну културно-уметнїцку дїялносц Ана Рац достала велї награди, медзи котрима Златна плакета Аматерского руского театру „Дядя”, Златна значка Културно-просвитней заєднїци Сербиї и Искри култури Културно-просвитней заєднїци Войводини.

Ана Рац будзе похована ютре на 10 годзин у Руским Керестуре.

Вичная памят!

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)