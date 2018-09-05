Отворени конкурс у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох 3. септембра розписал Конкурс за публикованє мастер або маґистерских роботох од окремного значеня у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”.

Конкурс ше одноши на одбранєни мастер або маґистерски роботи зоз обласци дружтвених наукох повязаних з розвойом рускей заєднїци, окреме з обласци язика, литератури и историї, а хтори ище нє публиковани на другим месце.

Резултати Конкурса буду по конєц мешаца, а наукова мастер або маґистерска робота будзе видрукована по конєц рока.

Конкурс отворени од 03. до 23. септембра 2018. року, а потребну документацию мож превжац на тим ЛИНКУ.

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