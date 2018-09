Родичи и наставнїки у школских транспортних патролох

ВЕРБАС – З формованьом школских транспортних патролох, у хторих родичи и наставнїки, школяре основних школох у општини Вербас тих дньох достали защиту на крижних драгох коло своїх образовних установох.

Защицени буду окреме першоклашнїки, а слово о єдинственей акциї у цалей Сербиї и предлуженю проєкту „Полиция у локалней заєднїци”.

Як визначел началнїк Полицийней станїци Вербас Владо Ґлодьович, обуку за школски транспортни патроли закончели 27 особи хтори тераз буду унапредзовац уровень безпечносци на драгох коло основних школох.

Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац з тей нагоди визначел же ше таку акцию запровадзує першираз у Сербиї, а окрем наймладших согражданох, хасен буду мац и шицки други гражданє.

