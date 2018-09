Ище єдна манифестация у европским проєкту

КУЛА – У рамикох прейґгранїчного интереґ ИПА проєкту „Стари звикнуца у новим облєчиву” котри витворюю побратимени општини Кула и Калоча зоз Мадярскей, всоботу у Кули отримана єденаста по шоре манифестация „Днї традициї” котру орґанизує Мадярски културни ценер „Непкер”, а у чиїх рамикох отримани и тогорочни „Днї керестурскей паприґи”

Централна часц програми кулскей манифестациї була пополадньова часц културного характеру, а котрей присуствовали предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич, предсидателька Скупштини општини Кула Тат’яна Квасни, покраїнски секретар за образованє Михаль Нїлаш, заменїк покраїнского секретара за польопривреду Роберт Отот, покраїнска посланїца Драґана Потпара, спред Националного совиту Мадярох Ґабриєла Клинка, як и делеґация зоз Калочи на чолє зоз городоначалнїком Йожефом Балинтом, привитани и руководитель Фондациї „Просперитети” Югас Балинт, и предсидатель Општини Канїжа Роберт Фейстамер. Ту наступела домашня фолклорна ґрупа з „Непкеру”, а участвовали и госцуюци фолклораше зоз побратименей Калочи.

У першей часци отримане змаганє у вареню овчого паприґашу, дзе ше змагали аж пейдзешат екипи, а побиднїки були кухаре зоз Ловарского дружтва з Кули. Ту бул и турнир у малим фодбалу, як и змаганє у надцагованю штранґа. Попри тим, була орґанизована и предайна вистава продуктох власного виробнїцтва, а у забавней часци програми наступела мадярска шпивачка Хени Дер, з чиїм концертом и закончена тогорочна манифестация.

Предлужуюци заплановане зоз проєктом, 14. и 15. септембра будзе и треца манифестация у Мадярскей, а попри тим будзе и путованє од Калочи по Кулу на каякох, студентски кампи, а на закончуюцей конференциї будзе представена и кнїжка котра обєдинює активносци з проєкту.

Пияток, скорей манифестациї, у Подобовей ґалериї Културного центру у Кули отворена вистава малюнкох младого уметнїка Ервина Лакатоша зоз Калочи, а виставу отворели директорка Културного центру з Калочи Дєндї Тот Маґо и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка.

