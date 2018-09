Вишло двочисло часопису „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лєтнє двочисло 7-8, Християнского часопису „Дзвони”, вишло внєдзелю у парохиї св. оца Миколая.

У „Дзвонох” звити о вельочислених подїйох з духовного и церковного живота, як у наших парохийох так и ширше, поготов дзе участвовали и нашо вирни грекокатолїки, а таке и екуменске стретнуце у Соко Ґраду. Ту висти з означованя шветох, кирбайох, зоз живота шестрох Служебнїцох, паломнїцтвох.

Од тематских прилогох у рубрики „Духовне заренко” текст о тим як постац щешлїви з пирка Томислава Иванчича, у „Стереотипох” о. Михайло Малацко пише о теми „Емотивни партнер”, а о. Владислав Варґа у рубрики „Сримски дожица” пише о „орочованю” малженства.

Рубрика „Шведоченя” пошвецена „животней мисиї” младей Терези Будински, а Слово живота преглїбює як буц отворени за потреби ближнїх. У рубрики „Млади” упечатлїве шведоченє Мариї и Михайла Римарових учашнїкох на шветовим стретнуцу у Манили.

У нових „Дзвонох” почал сериял о историяту духовних вежбох за младих хтори нєшка преросли до Водицового кампу, ту и написи авторох Сонї Виславски о теми любови хтора нє престава, як и напис „Вашар” Владимира Дудаша у рубрики „Памятки”.

У додатку „Богословска думка” нови предлуженя о Любови у фамелиї, толкованя о. Михайла Малацка папового апостолского писма и преглїбйованя о Мариї як моделу християнох автора Йоакима Стрибера.

