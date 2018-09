Нєшка схадзка СО Кула

КУЛА – Схадзка Скупштини општини Кула заказана за нєшка, а на дньовим шоре, медзи иншим, будзе предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о локалним буджету за 2018. рок и Звит о вивершеню Одлуки о буджету за першу половку того року.

Заплановане и прилапйованє Локалного акцийного плану з котрим и гражданє општини Кула буду мац нагоду одлучовац о способе трошеня средствох котри ше уплацує на мено порциї на маєток до општинскей каси у периодзе од 2018. до 2021. року.

На дньовим шоре будзе и прилапйованє Секторскей стратеґиї руралного розвою за период од 2018. до 2020. року, як и предклад Ришеньох за даванє согласносци на пременку Програми дїлованя явних подприємствох ЯКП „Радник” зоз Сивцу и ЯКП „Руском” з Руского Керестура.

Одборнїки буду мац нагоду розпатриц и предлог Ришеньох о даваню согласносци на Програму роботи за 2019. рок, установох котрим Општина снователь, медзи котрима и Дом култури Руски Керестур.

