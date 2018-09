Того року вецей и кукурици, и сої

ДЮРДЬОВ – Предпрешлого и прешлого тижня у дюрдьовским хотаре почала косидба сої, алє уж и ламачка кукурици.

Тлачидба сої на самим початку, алє ше уж нагадує же нє будзе як прешлого року кед була нєзапаметана суша, а у нашим готаре просеково було помедзи двасто и тристо пейдзешат метери по ланцу, алє було и винїмки таких котри мали и коло сто, а вельо менєй таких цо мали помедзи шейсто и седемсто кили по ланцу. Того року начурело просеково коло двацец три метери по ланцу, цо просеково помедзи пейц и дзешец раз вецей як прешлого року.

Док наламаней кукурици єст коло три тротонки по дюрдьовским ланцу, а прешлого року велї нє мали анї єдну тротонку наламаней кукурици цо три раз менєй.

Гоч добри род, польопривреднїки ше обаваю од цени, а даєдни ше наздаваю же будзе добра же би голєм кус надополнєли страцене у прешлим року, бо компетентни и найвисши державни установи ище вше нє витворели обецане и нє помогли подручйом котрих залапела суша, а медзи нїма и Општина Жабель.

