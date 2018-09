Пензионере ушорюю свой дом

КОЦУР – Месна орґанизация инвалидних и других пензионерох у Коцуре хаснує красну хвилю и активно ушорює Дом пензионерох.

Предходних дньох на уходзе положена красна троязична мраморова плоча зоз назву здруженя, положена желєзна ограда на ґарадичох и на месце за уход особох у инвалидним кочику.

Пондзелок на Доме пензионерох закончене лїпенє цегелкохо на ґарадичох и на рампи за нєрухоми особи.

По словох Андєлки Хромиш, предсидательки Месней орґанизациї инвалидних и других пензионерох, до конца рока у планє положиц огласну таблу, омалтеровац єден очкодовани мур и положиц нови циви за дижджовку.

У плану и же би здруженє конкуровало на дзепоєдни републичи и покраїнски проєкти за средства за ушорйованє єдней просториї котра би була наменєна за друженє коцурскей младежи.

