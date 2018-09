БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера, 4. септембра, преглашела трецу по шоре лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини – „За Руснацох – Желько Ковач”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „За Руски Керестур”.

На тей лїстини 12-еро кандидати, и за ню стоя 106 полноважни вияви виберачох.

Виберанки буду отримани 4. новембра, а термин за придаванє лїстинох 19. октобер.

