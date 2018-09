У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец шестим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” представени перши два преглашени лїстини за вибор членох нового зволаня Националного совиту Руснацох, док у рубрики „Нашо места” дати звит зоз СО Жабель и зоз отвераня етно хижи фамелиї Виславскових зоз Дюрдьова.

„Економия” пише як ше одвива ламачка кукурици и тлачидба сої по хотарох у наших местох и яки тогорочни урожай лїсковцох ма Янко Ждиняк зоз Шиду.

„Култура и просвита” звекшого пише о початку нового школского року у школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, як и о законченим Фестивалу народних тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе.

„Мозаїк” зазначел як ше млади препровадзели на Лєтнєй журки „Aloha party” у Дюрдьове, а „Людзе, роки, живот” пише о стретнуцу з Кашайовима дзецми з Вербасу, зоз Янком Кижмишком з Руского Керестура и Любомиром Саболом з Коцура.

„Духовни живот” дава вистки зоз наших парохийох, а „Спорт”интересантни и актуални вистки зоз роботи наших спортских клубох.

