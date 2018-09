У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино” на 20 годзин, будзе емитована емисия за дзеци „Дзецински швет”, з початком на 19,30 годзин, у котрей буду емитовани штири рисовани филми зоз сериялу „Нарисуй ми приповедку”.

У емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе ширша репортажа зоз Польопривредного сайма у Горнєй Радґони у Словениї, а потим и представа „Русалка” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” котра за потреби рускей програми знята 2012. року.

Руска редакция надпомина патрачом же 13-ого, 20-ого и 27-ого септембра на 19, 30 годзин, односно пред початком емисиї „Добри вечар, Войводино” наймладши патраче буду мац нагоду уживац у синхронизованих шпанских анимированих филмох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

