Буду преподаваня на тему превенциї наркоманиї

БЕОҐРАД – Як сообщело Министерство здравя Републики Сербиї, у сотруднїцтве зоз Институтом и Заводом за явне здравє, у тим школским року буду отримани едукативни преподаваня школяром, родичом и наставнїком у 1 700 школох у Сербиї на тему превенциї наркоманиї. Тота кампаня наволана „Школа ГЕЙ, дроґа НЄ”.

Кампаню предводза Комисия за борбу процив наркоманиї у школох, а пририхтуюци свойо активносци за тот школски рок, орґанизовани фахово семинари за едукацию тимох у хторих участвовали вецей як 300 представнїки шицких институтох и заводох за явне здравє у нашей жеми.

Преподаваня почню у другей половки септембра, а облапя найризичнєйшу популацию школярох у основних школох, односно школярох седмих и осмих класох, як и першей и другей класи штреднїх школох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)