НОВИ САД – У парохийней сали, од 1. септембра, стредами на 20 годзин, орґанизована грекокатолїцка виронаука у Новим Садзе за школярох основней и штреднєй школи, хтору трима вироучитель о. Дарко Рац.

По його словох, єст грекокатолїкох хтори уписали римокатолїцку, православну виронауку, лєбо гражданске воспитанє, а пред тим мали вецей роки грекокатолїцку виронауку, та лоґичне же би ю и предлужели у Новим Садзе, бо за тото єст добри условия.

