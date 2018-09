КУЛА – Лєтнї фестивал ручних роботох и сувенирох, будзе отримани на ютре, 7. септембра, од 10 до 19 годзин, у Ленїновей улїци у Кули, опрез будинка пошти.

На вистави ручних роботох буду участвовац числени здруженя, нє лєм домашнї, алє и з велїх войводянских местох, а нащивителє годни одпатриц и пригодну културно-уметнїцку програму.

Манифестацию орґанизую Здруженє женох „Идея”, Туристична орґанизация и Канцелария за локални економски розвой Општини Кула.

