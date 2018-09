Вишла Падякова „История карпаторусинского националного театру и драматурґиї”

ПРЕШОВ – У виданю Прешовского универзитету вишла „История карпаторусинского националного театру и драматурґиї” Валерия Падяка, науковца, доктора наукох и професора Прешовского универзитета.

„История карпаторусинского националного театру и драматурґиї” ма вкупно 340 боки, а материял класификовани до седем цалосцох през хтори автор спатра поступни розвой театралней уметносци – од народох пред прилапйованьом християнства по християнски традициї, драму просвитительства по установйованє националних театрох у медзивойнових часох. Остатня часц кнїжки пошвецена модерним часом (после колапсу тоталитаризма) и процесу обнавяня театралного живота.

Найвекша увага дата театралному животу Лемковщини, Прешовщини и Войводини, як и театралному животу русинских емиґрантских заєднїцох у Зєдинєних Америцких Державох, дзе у двацетим вику було вецей як пейдзешат аматерски театри.

На концу кнїжки находзи ше обсяжна библиоґрафия подкарпатскей драматурґиї у медзивойновим чаше вецей як 120 авторох, а вецей информациї мож пречитац на тим ЛИНКУ.

