Потераз преглашени 10 лїстини за виберанки за национални совити

БЕОҐРАД – За виберанки за национални совити националних меншинох у Сербиї, котри буду отримани 4. новембра, потераз придати дзешец лїстини, виявел вчера у Беоґрадзе министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич, по розгварки зоз Високим комесаром за национални меншини ОЕБС-а Ламбертом Заниєром.

Ружич гварел же придати виберанкова лїстина „Руснаци вєдно”, лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”, лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”, лїстина Ґрупи виберачох Бунєвци, Лїстина „Мадярска злога”, Здруженє Матка словацка у Сербиї.

Придали их и Ґрупа виберачох „Румунска лїстина др Йон Оморан”, Ґрупа виберачох Ромох, лїстина „Словаци напредок”, бошняцка Ґрупа виберачох „Самоопредзелєнє”.

Ружич упознал Заниєрия зоз тим цо його Министерство зробело у предходним периоду же би ше през законски рамики унапредзело статус националних меншинох у Сербиї, визначуюци же прилапени штири важни закони у тей обласци у чиїм пририхтованю участвовали и национални совити националних меншинох, а после 15 рокох, порушани и Фонд за национални меншини.

У Сербиї иснує становиско же треба потримац интеґрацию националних меншинох у дружтве, гварел Заниєри. Законски рамики добре розвити, а билатерални комисиї оможлївюю сотруднїцтво зоз сушеднима жемами и доприноша же би ше на национални меншини нє патрело як на препреченє, алє як на позитивни крочай у сотруднїцтве зоз сушедами, виявел Заниєри и оценєл же укладанє до националних меншинох и їх интеґрациї представя добру инвестицию, бо меншини допринєшу розвою дружтва, держави и економиї.

Ружич виявел же национални меншини творя 13 одсто популациї и представяю вельку драгоциносц Сербиї и компаративну предносц у одношеню на велї други держави у реґиону. Сербия у дзепоєдних сеґментох одношеня ґу националним меншином далєко опрез даєдних членох Европскей униї, гварел Ружич и додал же прилапени закони о националних меншинох похвалєли ОЕБС и други медзинародни институциї.

