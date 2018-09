ВЕРБАС – Здруженє спортских рибарох „Нови Беґель”, 16. септембра орґанизує другу по шоре Чукияду „Душко Половина”, хтора будзе отримана на Новим Беґелю на 6 годзин.

Приявйованє за змаганє тирва по соботу 15. септембер, по 12 годзин, а за прияви и шицки додатни информациї мож достац од Славка Чернюша на число телефона 062 74 19 57.

