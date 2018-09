ШИД – На вчерайшей схадзки Општинскей ради (ОР), медзи найзначнєйшима точками дньового шора, були гевти з обласци финансийох.

У пририхтованю ребаланс буджета за 2018. рок, а Ядранка Недич, руководителька Оддзелєня за буджет и финансиї, гварела же вименка одлуки о буджету нєобходна пре звекшанє розходох орґанизацийом хтори индиректни хаснователє буджета, потим пре виплацованє надополнєньох функционером хтори после одходу з функциї на то маю право по закону, як и за финансованє капиталних инвестицийох.

Буджет по предлогу плановани у виносу од 1.276,230,000 динари, чечуца буджетна резерва планована на 10., а стаємна на пейц милиони динари.

За перши шейсц мешаци того року, по словох Недичовей, приходи виношели 410,018,000 динари або 35 одсто од планованих, а розходи 421,562,000 динари, та розлика закрита зоз пренєшених буджетних средствох з прешлого року.

У плану и длугорочне кредитне задлужованє Општини у виносу 72 милиони динари, а кредит би мал буц одплацовани у наступних пейцох рокох.

О тих значних одлукох конєчне слово даю одборнїки Скупштини општини Шид.

