НОВИ САД – У просторийох „Медия Ґрупи” у Новим Садзе на нєдзелю, 9. септембра, будзе отворена самостойна вистава фотоґрафийох Ивани Медєши з Руского Керестура.

Виставу на 18 годзин отвори директор „Медия Ґрупи” Слободан Йованович, а годно ю опатриц даскельо днї.

То Иванова перша самостойна вистава, а фотоґрафиї єй уж були викладани на даскелїх ґрупних виставох.

„Медия Ґрупа” ше находзи на Булевару Михайла Пупина 3, на трецим поверху.

