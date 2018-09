Видвоєни средства и за дзепоєдни проєкти у Керестуре

КУЛА – На остатнєй схадзки Скупштини општини Кула, котра отримана стреду, 5. септембра, найвецей бешедоване о локалним буджету котри векши за 387 милиони динари як цо то було першобутно плановане зоз буджетом за 2018. рок котри прилапени у децембру прешлого року, а опредзелєни средства и за дзепоєдни проєкти у Керестуре.

Буджет звекшани зоз средствами з висших уровньох власци и дзекуюци новому кредиту з Комерциялней банки з котрим Општина рефинансовала уж постояци кредит при Банки Интези, пре камату котра скоро на поли менша. З буджету, котри тераз виноши 2 милиярди 214 милиони 775 тисячи динари, аж трецина опредзелєна за капитални инвестициї.

Медзи найзначнєйшима капиталнима инвестициями предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич у Руским Керестуре начишлєл реконструкцию центру, фабрику води и милион и 200 тисячи за реконструкцию топнїку Дом култури Руски Керестур.

Одборнїки прилапели и Предклад Локалного акцийного плану за уключованє гражданох до процесу приношеня одлукох о способе трошеня буджетских средствох по основи порциї на маєток за период од 2018. по 2021. рок. Прилапени и Предклад Секторскей стратеґиї руралного розвою з акцийним планом од 2018. по 2020. рок, з котрим треба же би допринєсол отримуюцому розвою Општини, окреме пре можлївосци котри понука ИПАРД програма потримовки.

Скупштина прилапела и вименки Кадровского плану Општинскей управи Кула з котрима у кабинету предсидателя роботу достанє ище єден помоцнїк, а число занятих у локалней самоуправи ище вше 425, од 437 местох за кельо єст дошлєбодзенє. Як поведзене, глєдане дошлєбодзенє же би ше запошлєло ище три воспитачки у ПУ „Бамби”, дзекуци чому шицки дзеци у Кули прияти.

Без розправи дата согласносц на вименки Програмох дїлованя ЯКП „Руском” з Руского Керестура и ЯКП „Радник” зоз Сивцу за 2018. рок, на Звити о роботи установох чий снователь Општина Кула – Дом култури Червинка и Дом култури Сивец, як и на програму роботи за 2019. рок – Дому култури Сивец и Дому култури Руски Керестур, и на Статут ЯКП „Пречисцовач Вербас – Кула” Вербас.

Место Дьордя Перунича, дотерашнього члена Општинскей ради котри задзековал на тоту функцию, вибрана Миляна Рабренович зоз Крущичу котра, по словох предсидателя Општини, будзе задлужена за социялно дружтвени питаня.

Одборнїки прилапели и Ришенє з котрим ше менує Желька Маджарева на место директора ЯКП „Радник” зоз Сивцу.

Одборнїцка ґрупа Социлистичней партиї Сербиї на тим зашеданю локалного парламенту бойкотовала гласанє, як гварел єй предсидатель проф. др Велибор Васович, пре нєобєктивне информованє локалного медию зоз остатнього зашеданя кед ше гласало о директорох домох култури у Сивцу и Червинки.

