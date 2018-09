Нє вельке интересованє Керестурцох

Константне обезпечованє роботи характеристичне за вецей иножемни компаниї, та так кулске оддзелєнє Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) филияли Зомбор з часу на час орґанизує и розгварки зоз нєзанятима, а потенциялнима роботнїками и роботодавателями.

Од роботнїка ше обчекує вредносц и коректносц, а векшина роботодавательох вимага и виполньованє роботней норми котра за дзепоєдних нє проблем, а з другого боку єст и тих котри твердза же норми знаю буц и нєреално високи.

Факт же хто ма дзеку, и жада мац роботу то и може. Вецей компаниї обезпечую роботу людзом зоз кулскей општини. Нєдавно у Руским Керестуре, аж на два заводи розгварку зоз нєзанятима орґанизовала компания „Реал книтинґ” зоз Ґайдобри, а прешлого тижня и „Маґна ситинґ” зоз Оджаку. Обидва понукаю сиґурну плацу, пензийне и социялне осиґуранє, як и превоз по роботу и назад, а як резултую таки розгварки толковал нам Михайло Сабадош, секретар Месней заєднїци Руски Керестур.

НА РОЗГВАРКОХ КОЛО 15 ОСОБИ

– На першей розгварки зоз компанию з Ґайдобри було коло 15 особи, а други раз коло 10, цо за Керестур нє мале число, a коло 15 були и на розгварки з представнїками „Маґни”. Велїх роботнїкох одбива праве тото же ше роби у зменох, та людзом проблем путовац и орґанизовац ше ґу сменом. Превоз обезпечени и до Ґайдобри. Скорей превоз бул орґанизовани лєм по Лалить, а тераз є повязани и зоз Керестуром – гвари Сабадош. „Маґна” тиж ришела превоз, на своїх автобусох вожа и привожа роботнїкох, а дзе робота лєгчейша и яки єст розлики, то уж индивидуални становиска роботнїкох.

– Добре же вообще єст ришенє дзе робиц, бо єст людзох котри нє маю инше. Правда, плаца яка є така є, нїкому його плаца нє досц за живот яки бизме сцели. Добре же шицки роботнїки приявени, нєт роботи на чарно, нєт фалсификованя, ришене шицко од здравственого по социялне осиґуранє – толкує Сабадош, та додава же то абсолутно значне за Керестур, понеже так одредзена часц пенєжу приходзи до валалу, и з тим пенєжом ше подзвигує животни стандард.

КОНТРАКТ ЛЄМ НА МЕШАЦ

Основна плаца у Ґайдобри дакус векша як минимални заробок у нашей держави, алє треба надпомнуц же добри роботнїки вше наградзени. Кед у мешацу нє виостава з роботи, та є стимуловани зоз 5 000 динари, а кед же ше визначує як коректни и вредни, тиж може достац ище 5 000 динари. Ґу шицкому дополнююцо им плацени и ноцни змени, а условиє лєм закончена основна школа.

У оджацкей компаниї плаци векши за коло 10 000 динари, а у обидвох заняте и одредзене число Керестурцох.

Медзи роботнима местами, НСЗ понука и розгварку за роботу у кулским погону фабрики „Фиорано”, чийо отверанє наявене за октобер. Спомнута компания уж ма отворени погон у Зомборе, а там путовали и роботнїки з Кули, медзитим нїхто з Керестура, пре нєорґанизовани превоз, а тераз конкуровац за роботни места у Кули годни и Керестурци. Як зме дознали у кулским оддзелєню НСЗ на скорейших розгваркох зоз представнїками „Фиорана” ше одволало наисце вельке число людзох.

– Роботодавателє за початок з новима роботнїками подписую контракти на одредзени час, углавним на мешац днї, та аж познєйше на длужей, або за стаємно. Причина за таку праксу, то велї злохаснованя, пре котри ше роботодавателє огранїчую – заключує Сабадош.

Роботнїк обчекує сиґурносц зоз контрактом на нєодредзено, алє з такима контрактами роботодаватель попробує заобисц евентуални спреводзки зоз хорованями. Як гварели зоз ґайдобранскей компаниї, єст случаї же после першого тижня на роботи заняти отвераю хорованє на длугши час.

Приповедка ма и други бок, у подобних компанийох конкурс за нових роботнїкох нєпреривно отворени, алє як нєурядово дознаваме, так єст вше тих роботнїкох котри нє достаню предлуженє контракту, а на їх места приходза нови.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)