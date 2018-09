Жени ≠ Хлопи

Прешвечена сом же кажда жена нє раз видзела хлопа котри преврацел з очми и такой после того шлїдзел полузлобни коментар – „жени”. Найчастейше то кед жена за корманьом, кед забула дацо, та ше враци нука, кед ше предума у вязи з дачим. Ґенерализованє на моци ище вше, нєт цо.

Дабоме же стереотипи о хлопох и женох нє важа при шицких поєдинєчних случайох, алє прето маю у себе и часточку правди. З оглядом же нашо дружтво ище вше хоро патриярхалне, та такой з тим кед же ше жени уда дойсц до даякей важней позициї, такой ше поставя питанє же як ту вообще и дошла. Ище лєпше, чи будзе способна окончовац свою роботу. Нє прето же є можебуц глупа, або нєдайбоже „ретард”, алє прето же є жена.

Исную укоренєни предпоставки о тим же як би ше требали жени, а як хлопи справовац, та з тих справованьох виходза и їх права. Требали би уж шицки похопиц же жени нє длужни родзиц, вариц и пейґлац лєм прето же су жени (гибаль же так сцу, вец то друга приповедка), так исто як цо хлопи нє длужни щициц жени и витримовац их лєм прето же су хлопи (заш, кед то сцу, вец и то друга приповедка). Требало би дружтво уж дацо поробиц по тим питаню же би ше розбили тоти „лїґави” и уж давно прежувани родни улоги. Сам початок нєпорозуменя почина у самей церкви, на кресцинох. Перше ше сервира приповедка же зме пред богом шицки исти, а такой потим мож видзиц же кед ше кресци хлапцох, идзе ше поза иконостас, а кед дзивче, вец лєм по иконостас. И такой ту почина нєпорозуменє, дистинкция и розвиванє чувства же хтошка лєпши, або горши лєм по питаню родней припадносци. А поправдзе, нїкому ше нїхто пред родзеньом нє питал чи сце буц хлоп або жена, якей фарби же би особа була, або котрей вири. Та так ше од малючка почина пестовац нєцерпенє и интолеранция, котра сцели, ми то або нє, приводзи до сексизму.

Сексизем сам по себе всеприсутне стоглаве чудовиско котре ше на рижни способи зявйовало у вшелїяких историйних периодох. Сама тота система прешвеченьох заснована на предпоставки же физични розлики медзи хлопом и жену на тельо значни же би требали буц и одлучуюци за шицки дружтвени и економски улоги и єдних, и других. Виражує ше у шицких формох справованя, од субтилних ґестох и коментарох, по понїжованє и експлоатацию у шицких институцийох рушаюци од самей вязи, прейґ малженства, по подприємства и корпорациї.

Нажаль, малочислени людзе способни обкеровац же би их тот феномен социялно нє условйовал, а ище меншому числу ше уда превозисц го. Так сексизем и постава леґитимни алат зоз котрим ше виражує нєєднакосц, а обовязка дружтва же би ше одлучно спроцивело каждей файти дискриминациї. Як? Зоз сцерпеньом и превоспитованьом. Першенствено рушиц од думки же нє треба робиц другим тото цо сам себе нє жичиш, а вец ше тримац того же треба жиц и пущиц других най жию. Праве так як вони сцу.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

