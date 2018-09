Нєшка Мала матка Божа и Кирбай у Малих шестрох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка заповедане швето Рождество Пресвятей Богородици — Мала матка Божа. У манастире Исусових малих шестрох нєшка будзе Кирбай, а Служба Божа на 17 годзин.

Церква ше з тим шветом здогадує на дзень кед ше у Назарету, у доме Йоакима и Ани у їх позних рокох народзело дзивче Мария хтора вибрана же би познєйше постала мац Исуса Христа.

Швето будзе означене на Служби Божей у Катедралней церкви лєм рано на 8 годзин, и на велькей Служби хтора будзе у Водици на 10 годзин. Того дня у каплїци Исусових малих шестрох на Циґлашоре на 17 годзин будзе преславени Кирбай. Прето того дня вечаршей Служби нє будзе анї у церкви, анї у Водици, дзе иншак каждей соботи єст Служби Божо на 19 годзин.

