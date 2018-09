Ютре будзе отворена вистава фотоґрафийох Ивани Медєши

НОВИ САД – У орґанизациї „Медия Ґрупи” у Новим Садзе на нєдзелю, 9. септембра, будзе отворена самостойна вистава фотоґрафийох Ивани Медєши з Руского Керестура.

Виставу на 18 годзин отвори директор „Медия Ґрупи” Слободан Йованович, а годно ю опатриц даскельо днї.

Ивана абсолвентка на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе, на напряме Ґрафичного дизайну инжинєрства и дизайну. Закончела и курс фотоґрафиї, а зоз своїма колеґами основала ґрупу „Уфоткаванє” у хторей ше и сама фахово усовершує. Ґрупа звичайно зазначує гуманитарни подїї, а потераз мали два вистави.

Ивана Медєши найволї фотоґрафовац у природи, дзе находзи мир и инспирацию. Занїма ше и зоз сток-фотоґрафию, ґрафичним дизайном и сублимацийну пресу, цо будзе видно и на єй першей самостойней вистави.

Вистава будзе отримана у Сербским културним простору котри ше находзи на Булевару Михайла Пупина 3, на трецим поверху.

