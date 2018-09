НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу нєшка у Руским Керестуре, на 10,30 годзин отримна 18. схадзку Активу вихователькох руского язика у Предшколскей установи „Бамби”, оддзелєня „Цицибан” у Руским Керестуре.

На схадзки Активу, медзи иншим, буду представени сликовнїци за предшколски дзеци обявени 2017/2018. року.

