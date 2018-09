Општини Вербас 18 милиони динари за роботи на водоводу

ВЕРБАС – Представительом 20 локалних самоуправох у Войводини тих дньох уручени контракти за софинансованє проєкту вибудови, санациї и реконструкциї водових обєктох у явней власносци, як и обєктох фекалней канализациї, у вредносци векшей як 350 милиони динари.

Єдна з општинох у хторей ше будзе витворйовац проєкт и Општина Вербас, хтора з тей нагоди достала 18 милиони динари, а предсидательови Општини Миланови Ґлушцови, контракт уручел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Як визначел Мирович, Покраїнска влада у предходних двох рокох инвестовала вецей як 700 милиони динари до вибудови и реконструкциї водоводней мрежи у 55 валалох Войводини, док Ґлушац визначел же у Вербаше важне модернизовац водоводну мрежу и зменшац утрати, а шпорованє оможлїви же би ше пенєж унапрямело до других значних проєктох.

