Ютре Стретнуце „Слово живота за младих”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка на 19,30 годзин будзе Стретнуце „Слово живота” за младих.

Стретнуце „Слово живота” за младих перше у новим церковним року хтори почина у септембру, а отримує ше раз мешачно. То стретнуца на хторих ше преанализує єдно виреченє зоз Євангелиї по хторим ше пробує жиц у конкретним живоце, а присутни и вше други госци хтори виноша свойо шведоченя.

Тераз то виреченє „Зоз полну чесноту примце усадзене слово хторе ма моц спашиц вашу душу” (Як 1,21). Стретнуце на хторе поволани млади од 14 по 30 рокох, у просторийох Каритасу, а госц на нїм будзе Владимир Малацко зоз Кули.

