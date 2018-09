РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 9. септембра, у Водици, место у катедралней церкви, будзе означени Школярски дзень за початок нового школского року.

На дзецинскей Служби Божей на 11,30 годзин, будзе благослов школярох, студентох, родичох и школских ташкох, як и молитва за успих у здобуваню знаня и ученя.

После Служби Каритасово волонтере за шицких пририхтую закуску.

