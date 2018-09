Уписани двойо студенти на Оддзелєню за русинистику

НОВИ САД – После другого уписного термину, на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, у новим школским 2018/19. року уписани двойо студенти, преноши сайт Радио телевизиї Войводини.

На примаци испит пришол єден кандидат котри, по словох шефа Оддзелєня за русинистику професора Янка Рамача, указал потребне знанє и положел го.

У першим уписним термину уж уписана єдна кандидатка. Обидвойо студенти ше буду школовац зоз буджету.

Шветочни приєм студентох на Филозофским факултету будзе 1. октобра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)